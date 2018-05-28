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28 Mayıs 2018 12:37

Türkiye’den Mescid-i Aksa’nın nöbetçilerine iftar

Mirasımız Derneği canları pahasına ilk kıblemizi savunan Mescid-i Aksa’nın nöbetçilerine iftar vermeye devam ediyor.

Türkiye’den Mescid-i Aksa’nın nöbetçilerine iftar

28 Mayıs 2018 12:37


Mescid-i Aksa’nın avlusundaki Ümmet İftarlarına Kudüslülerin yanı sıra Türkiye’den giden gazeteciler ve aktivistler eşlik ediyor. Namaz için Mescid-i Aksa’ya gelen herkese açık olan sofranın mutluluğu hep birlikte yaşanıyor. Müslümanlar Aksa’nın bahçesini doldurmak suretiyle hem ibadetlerini burada yapıyor hem de baskınlara karşı burayı korumuş oluyorlar.


Ramazan ayı boyunca Mirasımız Derneği tarafından Kudüslü ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı da yapılıyor. Kumanyaları Kudüslü Müslüman esnaftan almak suretiyle ticari hayata da katkıda bulunuluyor. Ayrıca “Aksalı Çocukları Bayramlıkla Sevindir” kampanyası sayesinde yoksullukla mücadele eden yüzlerce çocuğa bayramlık elbise alarak sevinçlerine ortak olunuyor.




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