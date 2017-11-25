Türkiye’nin 223. tabiat parkı Mardin’de ilan edildi

Tabiat Parkı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi.

Mardin Derik İlçesi sınırları içerisinde yer alan 527 dekarlık saha 17 Kasım 2017 tarihli ve 1144 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile "GAP Şelalesi Tabiat Parkı" olarak ilan edildi. Böylece tabiat parkı Mardin’de ilan edilmiş oldu.

Orman ve Su Bakanı Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan şelale ve jeolojik değerler açısından önemli olan 527 dekarlık saha koruma altına alındı.

Bakan Eroğlu, Mardin’de çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek, “Tabiatı korumakla mükellef olan Bakanlığımız 527 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Mardin’in tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de 42 adet milli park ile 223 adet tabiat parkı bulunduğunu kaydeden Eroğlu “2002 yılında 9 milyon 369 bin 832 dekar korunan alanımız varken, bu rakamı 30 milyon 47 bin 420 dekara çıkardık. Yine 2002 yılında 175 olan korunan alan sayısını da 553’e yükselttik. Ayrıca milli park ve tabiat parklarımızda yerli ve yabancı misafirlerin rahatça gezebilmesi ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi maksadıyla bu alanlara muazzam yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bakanlık olarak parklarımızda vatandaşlarımızın rahat etmesi için gereken ne varsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.