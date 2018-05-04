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04 Mayıs 2018 16:20

Türkiye’nin 229. tabiat parkı, Bakan Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi

Burdur’da Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı’nı, Türkiye’nin 229.

Türkiye’nin 229. tabiat parkı, Bakan Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi

04 Mayıs 2018 16:20

tabiat parkı olarak ilan eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Burdur’un tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız" dedi


Toplu temel atma ve açılış merasimi sırasında Bakan Veysel Eroğlu, Burdurlulara bir sürpriz yaptı. Bakan Ereoğlu, sedir, çam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplı kanyonuyla ve yüzlerce metre yüksekliğindeki jeolojik yapıları barındırmasıyla önemli bir yer olan Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı’nı Türkiye’nin 229. tabiat parkı olarak ilan etti. Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, Burdur Altınyayla sınırları ile Muğla’nın Seydikemer ilçesi Ören köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Toplam 17 bin 750 dekarlık orman alanı içinde yer alan tabiat parkı, ağaçlarla kaplı kanyon ve yüzlerce metre yükseklikte jeolojik yapıları içinde barındırıyor.


Bakan Eroğlu, Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı’nın sahip olduğu yapı ile manzara seyir, tabiat fotoğrafçılığı ve tabiat yürüyüşü gibi açık hava aktivitelerine uygun bir saha olduğunu belirterek, "Tabiatı korumakla mükellef olan bir bakanlık olarak, bu çok değerli alanı 229. tabiat parkı olarak ilan ettik. Burdur’un tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız’’ ifadelerini kullandı.




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