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15 Mayıs 2018 17:36

Türkiye’nin 232. tabiat parkı Uşak’ta ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uşak’taki programında Türkiye’nin 232.

Türkiye’nin 232. tabiat parkı Uşak’ta ilan edildi

15 Mayıs 2018 17:36

tabiat parkı olan Göğem-Zafer Tabiat Parkı’nı ilan etti.


Toplu temel atma ve açılış merasiminde Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Uşaklılara bir sürpriz yaparak tabii güzellikleri ve peyzaj değeri açısından oldukça değerli olan şehir merkezine de yakın olma özelliğine sahip olan Göğem-Zafer Tabiat Parkı’nı ilan etti.


Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan Uşak il merkezine 15 kilometre mesafede bulunuyor. Toplam bin 397 dekar alana sahip olan tabiat parkının tamamı orman mülkiyeti içerisinde bulunuyor.


Göğem-Zafer Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunun altını çizen Eroğlu, “Tabiatı korumakla mükellef olan bir Bakanlık olarak, bu çok değerli alanı 232. tabiat parkı olarak ilan ettik. Uşak’ın tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.




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