Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 15:25

Türkiye’nin 241. tabiat parkı ilan edildi

Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı, Türkiye’nin 241.

Türkiye’nin 241. tabiat parkı ilan edildi

09 Haziran 2018 15:25

tabiat parkı


ilan edildi.


Toplu temel atma merasimine iştirak etmek için Gaziantep’e giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ziyaretinde bir sürpriz yaparak, Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı’nı Türkiye’nin 241. tabiat parkı ilan etti. Bakan Eroğlu, tarihi önemi ve tabii güzellikleri açısından oldukça değerli olan alanı tabiat parkı olarak ilan etti.



“Tarihimize her zaman sahip çıkacağız”


Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu, “Burada İstiklal Savaşı’nda Şahin Bey’e yardım eden 14 çocuk şehit edilmişti. Onların ve bütün şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak ve onları yâd etmek için bu çok değerli alanı 241. tabiat parkı olarak ilan ettik” dedi.


Bakan Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, Gaziantep il merkezine 25 kilometre mesafede bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç