Türkiye’nin 241. tabiat parkı ilan edildi

tabiat parkı

ilan edildi.

Toplu temel atma merasimine iştirak etmek için Gaziantep’e giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ziyaretinde bir sürpriz yaparak, Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı’nı Türkiye’nin 241. tabiat parkı ilan etti. Bakan Eroğlu, tarihi önemi ve tabii güzellikleri açısından oldukça değerli olan alanı tabiat parkı olarak ilan etti.

“Tarihimize her zaman sahip çıkacağız”

Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu, “Burada İstiklal Savaşı’nda Şahin Bey’e yardım eden 14 çocuk şehit edilmişti. Onların ve bütün şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak ve onları yâd etmek için bu çok değerli alanı 241. tabiat parkı olarak ilan ettik” dedi.

Bakan Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, Gaziantep il merkezine 25 kilometre mesafede bulunuyor.