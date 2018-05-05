Türkiye’nin bilişim ile üreten çocukları Hackidhon’da yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okulundan öğrencilerin katıldığı etkinlikte çocuklar aldıkları eğitimle hayallerindeki oyun konsolunu tasarladı.

Adını “Hack” (Açık kaynak kodlu), “Kid”(çocuk) ve “hon”(maraton) kelimelerinden alan Türkiye’nin farklı illerinden gelen çocukların bilişimle üretim yeteneklerini sergilediği ‘Hackidhon’ yarışması 5 Mayıs Cumartesi günü BTK’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Bilişim Garaj Akademisi’nin gerçekleştirdiği proje kapsamında yıl boyunca çocuklar aldıkları kodlama, 3 boyutlu tasarım, web tasarım ve programlama, akıllı cihaz tasarım ve programlama eğitimleriyle ‘Endüstri 4.0’ çağına uyum sağlama konusunda alt yapı oluşturdular. Türkiye genelinde devlet ve özel okullardan çok sayıda öğrenci Bilişim Garaj Akademisi’nden aldığı eğitim ile kendi okullarında da başarılı projeler gerçekleştirdiler, yazılım ve elektronikle yeni keşifler yapıp bölgelerinde, şehirlerinde ulaşım, tarım, çevre vb. konularda önemli çözümler sundular.

Türkiye genelindeki okullarda istekli ve başarılı olan çocuklar ise; projenin finali olan Ankara’daki ‘Hackidhon’ Yarışması’nda hayallerindeki oyun konsolu için ter döktüler. 150 öğrencinin 3’lü takım olarak yarıştığı organizasyonda çocuklar verilen problemi bilişim yeteneklerinden yararlanarak çözdüler. 11- 14 yaş arasındaki çocuklar arasında gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliklerini ise Mevlüt Dinç, Emre Oflaz, Fatma Eraslan, Ayfer Alper ve Engin Koç gibi isimler üstlendi.

“Amacımız bilişim çağı için çocukları yüreklendirmek”

Hackidhon projesini hayata geçiren Bilişim Garaj Akademisi’nin Kurucusu akademisyen Prof. Dr. Selçuk Özdemir, yarışmanın sadece sonuç olduğunu amacın ise; çocukların baş döndürücü bir hızla değişen yeni dünyada tüketen değil, üreten olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Özdemir, “Türkiye ‘download’ toplumundan ‘upload’ toplumuna geçmeyi başarmalı. Bunun için de çocuklarımıza bilişim okuryazarlığı, alt yapısı kazandırmak zorundayız. Çocuklarımıza kendi işlerini icat edecekleri geleceğin dilini öğretmeliyiz. Bilişim Garaj Akademisi olarak, Türkiye genelinde önemli eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Anadolu’da da, büyük şehirlerimizde de çocuklarımız büyük bir heyecanla eğitimlere katılıyor, takım çalışmasıyla özgün projeler ortaya çıkartıyorlar. Öğrendikleri kodlama-teknolojik tasarım becerisiyle gelecek açısından umut veriyorlar. Biz de onları Hackidhon gibi etkinliklerle yüreklendiriyoruz” dedi.

Hayallerindeki oyun konsolunu tasarlamak için yarışan çocuklardan birinci olan ekibe Hackidhon Yarışmasında 4500 TL, ikinciye 3000 TL üçüncüye ise 2250 TL tekno marketten hediye çeki verilirken, takım liderleri öğretmene de çeyrek altın hediye edildi.

Türkiye’nin 60 ilinde faaliyet gösteren Bilişim Garaj Akademisi, çocuklara kodlama, 3 boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve programlama, web tasarımı ve girişimcilik eğitimleri vermektedir. 16 yaş altı nesillere yönelik “bilişimle üretim” eğitimleri veren ülkemizin en büyük, dünyanın sayılı online eğitim platformlarından BGA platformlarında aktif olarak 100 bin çocuk eğitim almaktadır. 2018 yılı sonunda ise aktif olarak 150 bin çocuğa ulaşılması hedeflenmekte.