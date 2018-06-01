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01 Haziran 2018 14:13

Türkiye’nin dünya mirası kültür varlıkları artıyor

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 78’e yükseldi.

Türkiye’nin dünya mirası kültür varlıkları artıyor

01 Haziran 2018 14:13

Geçici listede geçtiğimiz yıl 71 olan sayıya 7 miras daha eklendi.


Türkiye’nin dünya mirası kültür varlıkları artıyor. Geçici listede geçtiğimiz yıl 71 olan sayıya 7 miras daha eklendi. Priene Arkeolojik Alanı (Aydın), Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat), Harput Tarihi Kenti (Elazığ), Justinianus Köprüsü (Sakarya), Danişment Beyliği Başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyetinin Erken Dönem Kültürel Mirası” (Tokat), Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep) ve Anadolu’daki Ahşap Çatılı ve Direkli Camiiler: Konya Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyonkarahisar Ulu Camii, Ankara Arslanhane Camii Geçici Liste’ye alınan yeni kültür varlıkları oldu.


UNESCO Dünya Miras Listesi’nin ön adımı niteliğindeki ‘Geçici Liste’ taraf ülkelerin Dünya Miras Listesi’ne aday göstermek üzere Dünya Miras Komitesi’ne ilettikleri varlıklardan oluşuyor.




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