Türkiye'nin en iddialı künefecisi Hatay Günleri'nde

Ankara'da 7. Hatay Günleri başladı. Hatay'ın renklerini Başkent'e taşıyan etkinliğe katılan künefeci Hasan Masat, ''2 bin 500 kişilik ve 2,5 metre boyunda olan Türkiye'nin en büyük künefesini yaptık'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5 gün sürecek olan 7. Hatay Tanıtım Günleri yoğun ilgi çekiyor. Hatay Tanıtım Günleri'nde 22 şubesiyle en iyi künefeyi vatandaşa sunduklarını kaydeden künefeci Hasan Masat, ''Künefenin en iyisini yapmak tereyağıyla oluyor. Biz peynirin yüzde 60 yağını alıyoruz, o yağı eritip künefeyi yapıyoruz. Künefeye sıcakken kadayıf dökülüyor. Yağ altına seriliyor. Bu ecdadımızdan kalma. Üstüne de kadayıfı serpiştirip, sonra peyniri kokuyoruz. Sonra üstünü tekrar kadayıfla kapatıp pişiriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kaliteli künefe yapmak için taze kadayıf ve taze peynirin olması gerektiğini vurgulayan Masat, şöyle devam etti:

''Künefe sıcak yenir. Kaliteli künefe yapmak için taze kadayıf ve taze peynir olacak. Peynirin bir kalitesi var. Malzemeden kısmayacaksın. Adana, Ankara ve Aksaray'da 22 tane dükkanımız var. En başarılı şekilde yapıyoruz. Bugün de açılışımız oldu. İstihdam oldu. 2 bin 500 kişilik ve 2,5 metre boyunda olan Türkiye'nin en büyük künefesini yaptık. Bakanlarımız geldi açılışı yaptı. Türkiye'de daha önce böyle bir künefe yapan kesinlikle yok. İddialıyım. 2 bin 500 kişilik künefeyi kimse yapamaz. Kolay değil. Onun çevrilmesi var, yapılması var. 80 kilo kadayıf en aşağı koyuyoruz. Üstüne 70 kilogram peynir koyuyoruz. Üstüne de kadayıf koyuyoruz. Bunun ters çevrilmesi var, o da bir meslek sırrı. O lezzeti tadan insanlar da iyi bilir. Türkiye'de değil, hiçbir yerde bu 2 bin 500 kişilik künefeyi kimse yapamaz.''

''Temizlik ve hijyen bakımından dokuz firmanın arasındayım''

Temizlik ve hijyenin önemine dikkat çeken Masat, yıldız berat belgesi aldığının altını çizerek, ''Künefede olmazsa olmaz peynirin kaliteli olması. Her yerin peyniri kullanılamaz. Kadayıf sıcak çıkmalı. Kadayıfın taze olması önemli. Taze taze yaparsan künefenin kalitesi yerinde olur. Piyasadan bayat kadayıf alırsan kaliteli olmaz. Piyasada hangi unu kullandıkları belirsiz. Bizim unumuz en kalitelisi ve sıcak yapıyoruz. Yoksa her yerde kadayıf, peynir alıp künefe yapan çok var. En iyi ve en kalitelisini kullanıyorum. Hijyen çok önemli. Yıldız beraat belgesini aldık. Temizlik ve hijyen bakımından dokuz firmanın arasındayım'' şeklinde konuştu.