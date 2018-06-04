Türkiye’nin spor temalı ilk çizgi dizisi Olimpiyat Okulu çok yakında çocuklarla buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yakın zamanda tanıtımını yaptığı ‘Olimpiyat Okulu’ projesiyle yeni sporcuların yetişmesi ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesinin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Toplam 8 farklı karakterin canlandırıldığı çizgi dizi projesiyle, aileler de spora teşvik konusunda bilinçlendirilecek.

52 bölümden oluşacak çizgi dizide, ‘Kaan’ isimli karakterin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde başından geçen hikayeleri ve olimpiyat oyunlarına katılma serüveni anlatılacak.

‘Olimpiyat Okulu’ mobil oyunuyla 5 milyon çocuğa ulaşılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çizgi dizi projesinin yerel ve global anlamda etkileşimini arttırabilmek için de farklı çalışmalara imza atacak. Bakanlık, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle hazırlanan mobil oyun uygulamasıyla, projeyi farklı platformlarda da çocuklarla buluşturacak.

Projenin mobil oyunu, Android ve İOS mobil cihazlar aracılığıyla çocukların beğenisine sunulacak. Bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşılması hedeflenen uygulamayla, çocuklar arasında yerel ve global anlamda mini yarışmalar da düzenlenecek.