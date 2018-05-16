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16 Mayıs 2018 11:14

Türkiye’nin üreten gücü OSB camiasından İsrail’e kınama

Organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Filistin’de masum insanları katleden İsrail’i kınayarak, uluslararası toplumu İsrail’in bu vahşetine tepki göstermeye çağırdı.

Türkiye’nin üreten gücü OSB camiasından İsrail’e kınama

16 Mayıs 2018 11:14


ABD’nin sorumsuzca uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayarak İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının tüm dünyada yeni bir gerginlik oluşturduğunun altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "İslam dünyası olarak ABD’nin bu sorumsuz kararını, tıpkı Filistinli kardeşlerimiz gibi kabul etmemiz mümkün değil. Filistin’de masum insanlar, Amerika’nın bu kararını en demokratik haklarını kullanarak protesto ederken dünyanın gözü önünde katlediliyorlar. Uluslararası toplum bir an önce İsrail’in bu katliamlarına dur demek ve bu vahşeti bitirmek zorunda. OSB camiası olarak ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda gösterdiği hassasiyetin ve haklı tepkinin kayıtsız şartsız yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de, yarın da başta Filistin olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olmaya devam edecektir. Türkiye’nin üreten gücü 326 OSB’nin çatı kuruluşu OSBÜK olarak, ABD ve İsrail’in hak-hukuk tanımayan, hiçbir insani tavırla örtüşmeyen sorumsuz davranışlarını kınıyor, bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. Bu vesileyle hain saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz ki Kudüs ilelebet Filistin’in başkenti olarak kalacaktır” dedi.




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