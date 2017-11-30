Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 14:27

TÜRKKÖK 500’üncü naklini gerçekleştiriyor

TÜRKKÖK Projesi kapsamında 500’üncü nakil bugün gerçekleştiriliyor.

TÜRKKÖK 500’üncü naklini gerçekleştiriyor

30 Kasım 2017 14:27

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, "TÜRKKÖK’ün 5 yıllık hedefi 250 bin gönüllü vericiyken, şu anda 265 bin gönüllü vericiye ulaştık" dedi.


Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK), bugün 500’üncü naklini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi’nde düzenlenen program, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Kazancı, 500’üncü hasta Fırat Kaya için şehir dışından gelen kök hücreyi hastaya ulaştırması için doktorlara teslim etti. 2016 yılında ülkemizde 3 bin 814 nakil gerçekleştirildiğini ve bu nakillerin 509’unun kök hücre bankalarından elde edildiğini ifade eden Kazancı, "Kemik iliği bankacılığında en önemli unsurlardan biri genetik yatkınlıktır. Bu amaçla 1 Nisan 2015 tarihinde akraba dışı kemik iliği nakli bekleyen hastalarımıza uygun iliği bulmak amacıyla TÜRKKÖK kurulmuştur. TÜRKKÖK dünyada en yüksek teknolojiye sahip, uluslararası standartlarda büyük bir merkezdir. Ülkemiz kemik iliği nakillerinde dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Önceden yurt dışından kök hücre beklemekteydik, TÜRKKÖK’ün kurulmasıyla bekleme süresi de 3 aya indi. TÜRKKÖK’ün 5 yıllık hedefi 250 bin gönüllü vericiyken, şu anda 265 bin gönüllü vericiye ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki 3 yıl içinde de 500 bin gönüllü vericiye ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Kazancı, 2016 yılında Türkiye’de yapılan kök hücre nakillerinin yüzde 40’ı, 2017 yılında ise yaklaşık yüzde 50’sinin TÜRKKÖK’ten sağlandığını aktardı. Kazancı, "TÜRKKÖK, 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yarısı çocuk olmak üzere 500 hastamızın yanı sıra Almanya, İtalya, Belçika ve Hindistan’da yaşayan hastaların umudu olmuştur" ifadelerinde bulundu.


Toplumu gönüllü verici olmaya davet eden Kazancı, TÜRKKÖK’e bağışta bulunmaya çağırdı. Kazancı, konuşmasının ardından Prof. Dr. Fevzi Altunytaş’a bir plaket takdim etti.



Gönüllü verici ve ailesinin duygusal anları


TÜRKKÖK Ankara’ya şehir dışından gelen 500’üncü naklini gerçekleştirirken, bugün gönüllü verici Ümit Işık da bir başka hastaya vermek üzere 500’üncü gönüllü bağışçı oldu. 34 yaşındaki Işık, Türk Kızılayı’nın düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getirdi. Geçirdiği bir ameliyat sonrası bir süre kan veremeyeceklerini ama dilerse kök hücre bağışçısı olabileceği söylendiğinde bunu kabul ettiğini belirten Işık, "İki sene sonra bana Türk Kızılayı’ndan bir telefon geldi. ’Dokularınız bir hasta ile 10’da 10 oranında uyuşuyor, vermek ister misiniz?’ dediler. Ben de tabii ki dedim, sonuçta bir hastanın hayatını kurtarmak çok güzel bir şey. İnsanlar çekiniyorlar. Bu aslında çok basit bir şey, vücut bütünlüğümüzde veya dokularımızda bir kaybolma yok" diye konuştu.


Herkese bağış yapmasını öneren Işık, 500’üncü gönüllü verici olmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Işık, alıcıyı da merak ettiğini ama bu konuda bilgi verilmediğini söyledi. Eşi Leyla Işık da, beraber karar verdiklerini, eşinin hep yanında olduğunu dile getirdi. Işık, "Bir insanın hayatını kurtaracağız. Bundan daha güzel bir şey yok. Kök hücre bağışçısı olun, vücuttan bir şey kaybetmiyorsunuz, aksine kazanıyorsunuz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
12
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    12°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç