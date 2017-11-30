TÜRKKÖK 500’üncü naklini gerçekleştiriyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, "TÜRKKÖK’ün 5 yıllık hedefi 250 bin gönüllü vericiyken, şu anda 265 bin gönüllü vericiye ulaştık" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK), bugün 500’üncü naklini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi’nde düzenlenen program, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Kazancı, 500’üncü hasta Fırat Kaya için şehir dışından gelen kök hücreyi hastaya ulaştırması için doktorlara teslim etti. 2016 yılında ülkemizde 3 bin 814 nakil gerçekleştirildiğini ve bu nakillerin 509’unun kök hücre bankalarından elde edildiğini ifade eden Kazancı, "Kemik iliği bankacılığında en önemli unsurlardan biri genetik yatkınlıktır. Bu amaçla 1 Nisan 2015 tarihinde akraba dışı kemik iliği nakli bekleyen hastalarımıza uygun iliği bulmak amacıyla TÜRKKÖK kurulmuştur. TÜRKKÖK dünyada en yüksek teknolojiye sahip, uluslararası standartlarda büyük bir merkezdir. Ülkemiz kemik iliği nakillerinde dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Önceden yurt dışından kök hücre beklemekteydik, TÜRKKÖK’ün kurulmasıyla bekleme süresi de 3 aya indi. TÜRKKÖK’ün 5 yıllık hedefi 250 bin gönüllü vericiyken, şu anda 265 bin gönüllü vericiye ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki 3 yıl içinde de 500 bin gönüllü vericiye ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kazancı, 2016 yılında Türkiye’de yapılan kök hücre nakillerinin yüzde 40’ı, 2017 yılında ise yaklaşık yüzde 50’sinin TÜRKKÖK’ten sağlandığını aktardı. Kazancı, "TÜRKKÖK, 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede yarısı çocuk olmak üzere 500 hastamızın yanı sıra Almanya, İtalya, Belçika ve Hindistan’da yaşayan hastaların umudu olmuştur" ifadelerinde bulundu.

Toplumu gönüllü verici olmaya davet eden Kazancı, TÜRKKÖK’e bağışta bulunmaya çağırdı. Kazancı, konuşmasının ardından Prof. Dr. Fevzi Altunytaş’a bir plaket takdim etti.

Gönüllü verici ve ailesinin duygusal anları

TÜRKKÖK Ankara’ya şehir dışından gelen 500’üncü naklini gerçekleştirirken, bugün gönüllü verici Ümit Işık da bir başka hastaya vermek üzere 500’üncü gönüllü bağışçı oldu. 34 yaşındaki Işık, Türk Kızılayı’nın düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getirdi. Geçirdiği bir ameliyat sonrası bir süre kan veremeyeceklerini ama dilerse kök hücre bağışçısı olabileceği söylendiğinde bunu kabul ettiğini belirten Işık, "İki sene sonra bana Türk Kızılayı’ndan bir telefon geldi. ’Dokularınız bir hasta ile 10’da 10 oranında uyuşuyor, vermek ister misiniz?’ dediler. Ben de tabii ki dedim, sonuçta bir hastanın hayatını kurtarmak çok güzel bir şey. İnsanlar çekiniyorlar. Bu aslında çok basit bir şey, vücut bütünlüğümüzde veya dokularımızda bir kaybolma yok" diye konuştu.

Herkese bağış yapmasını öneren Işık, 500’üncü gönüllü verici olmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Işık, alıcıyı da merak ettiğini ama bu konuda bilgi verilmediğini söyledi. Eşi Leyla Işık da, beraber karar verdiklerini, eşinin hep yanında olduğunu dile getirdi. Işık, "Bir insanın hayatını kurtaracağız. Bundan daha güzel bir şey yok. Kök hücre bağışçısı olun, vücuttan bir şey kaybetmiyorsunuz, aksine kazanıyorsunuz" dedi.