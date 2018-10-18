Türkmenistan'ın bağımsızlığının 27. yılı kutlandı

Ankara Valisi Ercan Topaca, bağımsızlığını kazandığı günün Türkiye için de gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Anadolu'ya göçen bizler Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye adını almışız. Ata yurdunda kalanlar ise bugün Türkmenistan adını almıştır. Uygarlığın yeşerdiği ve geliştiği en önemli merkezlerden birisi Türkmenistan'dır” dedi.

Türkmenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 27'inci yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Türkmenistan Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev'in ev sahipliğindeki programa Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Ordu Milletvekili ve 26. Dönem Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

“Uygarlığın yeşerdiği en önemli merkezlerden birisi Türkmenistan”

Vali Ercan Topaca, resepsiyonda yaptığı konuşmada ata vatan olarak gördüğünü belirttiği Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı günün Türkiye için de gurur ve mutluluk kaynağı olduğunun altını çizerek, “Türkiye ve Türkmenistan aynı kültür ve inanç kaynağından beslenen iki kardeş ülkedir. Atalarımız ve köklerimiz aynıdır. Anayurttan Anadolu'ya göçen bizler Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye adını almışız. Ata yurdunda kalanlar ise bugün Türkmenistan adını almıştır. Uygarlığın yeşerdiği ve geliştiği en önemli merkezlerden birisi Türkmenistan'dır. Günümüz uygarlığına insani ve kültürel anlamda birçok değeri hediye eden bölge, Türkmenistan'dır. Bu vesileyle bu değerleri oluşturan, yaşatan ve günümüze taşıma misyonunu üstlenen Türkmen kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topçu, Türkmen halkının asırlara dayanan zengin kültürü ve manevi hazinesinin Türkmenistan'ın dünya devletleri arasındaki itibarının haklı yükselişinde önemli bir katkıya sahip olduğunu belirterek, “Orta Asya'nın parlayan yıldızı Türkmenistan 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. İnşallah dünya durdukça da hür, müstakil, güvenli, tam bağımsız, refah düzeyi yüksek olarak var olacak” şeklinde konuştu.

“Berdimuhamedov, yenilikçi ve bilime dayalı devlet yönetimi anlayışına sahip bir lider”

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov hakkında konuşan Topçu, şunları söyledi:

“Bizzat tanıma şerefine nail olduğum, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov yenilikçi ve bilime dayalı devlet yönetimi anlayışına sahip bir lider. Devletinin ve halkının maddi ve manevi zenginliğini artırarak güçlü bir devlet, mutlu bir millet olması için çalışmakta ve ülkesinin itibarını uluslararası düzeyde yükseltmektedir.”

“Türk ve Türkmen, aynı atanın balalarıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmak bize farzdı, onu yerine getirdik” sözüne atıfta bulunan Topçu, “Evet, Türk ve Türkmen, aynı atanın balalarıdır, dini de dili de tarihi de kültürü de birdir. Cumhurbaşkanımızın ‘Kemik kardeşimiz' dediği Türkmen kardeşlerimiz ile ilişkilerimiz kardeşlik hukuku çerçevesinde ilerlemektedir” dedi.