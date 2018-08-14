TÜRKPATENT ile TKK arasında işbirliği

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında, ülkedeki coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı korunmasının etkin hale getirilmesi ile toplumun her kesiminde coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı farkındalığının artırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekleşen imza töreninde imzalar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından atıldı.

İmzaların ardından taraflar, karşılıklı olarak birbirine hediye takdiminde bulundu.