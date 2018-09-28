TÜRKTOB'dan "sertifikalı tohum" uyarısı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, Türkiye'de tarımın gelişmesi ve dış pazarlara açılmasının temel şartının bitkisel üretimde verimi arttırmak olduğunu belirterek, bunun için ıslah edilmiş çeşitlerin sertifikalı tohumluklarının yaygın bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, TÜRKTOB'un en önemli amaçlarından birinin sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması olduğunu belirtti. Yılmaz, "Eleme tohum satışının önüne geçmek, verimi ve kaliteyi arttırarak çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak zorundayız. Çeşitli araştırmalar ıslah edilmiş, sertifikalı tohumun yerel çeşitler veya köy popülasyonu dediğimiz çeşitlerden yüzde 50 daha fazla verimli olduğunu gösteriyor. Usulüne uygun olarak hazırlanmış tohumlarda çimlenme ve sürme gücü artış göstermektedir. Bu daha fazla verim ve kalite demektir. Yine araştırmalar gösteriyor ki bu tohumluklar aynı çeşidin kalitesiz tohumluklarına göre yüzde 20-25 daha çok verim artışı sağlıyor" dedi.

Türkiye'de son 15 yıl içerisinde hububat ekim alanlarında yüzde 8 oranında bir düşüş olduğunu, ancak bu daralmaya rağmen üretimin yüzde 18 oranında arttığını kaydeden Yılmaz, ''Ekilen alanların azalmasına rağmen üretimin artmasının en önemli sebebi sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaşmasıdır'' diye konuştu.

Uluslararası tohum ticaretinde ve ülke içinde rekabet gücünün arttırılması için sertifikalı tohum üretim kalitesinin yükselmesi, sertifikalı 2 ve 3 tohumluk standartlarının revize edilmesi, kayıt dışılığın engellenmesi ile haksız rekabetin önüne geçilmesi, tohumu eleyerek kullanmaya karşı daha etkin mücadele edilmesinin sektörün daha ileri noktaya taşınması için şart olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu noktada hem kamu hem özel sektör araştırma kuruluşlarına ve üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Bitki ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmalarının artması gerek. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine daha çok kaynak ayırmak zorundayız. Sertifikalı tohumun yaygınlaşması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ancak kendi çeşit ve markalarımızı üreterek var olabiliriz'' şeklinde konuştu.