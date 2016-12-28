TÜRKTOB’un yeni yönetimi görev dağılımını yaptı

Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

10-11 Aralık 2016 tarihinde yapılan 9. Olağan Genel Kurulda seçilen TÜRKTOB’un yeni yönetimi, ilk toplantısını 27 Aralık günü gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kamil Yılmaz’a devreden TÜRKTOB ve TSÜAB Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, görev yaptığı dönem boyunca tohumculuk sektörüne layık olmaya çalışarak hizmet verme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Gençer, "Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm yetkili kurullarımızla sektörümüz için doğrusu neyse onu yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz, yeni Yönetim Kurulu Başkanımıza ve tüm yöneticilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Görevi devralan Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise, "Hizmetleri için Sayın Yıldıray Gençer’e teşekkür ediyorum, bundan sonrada beraber çalışacağız. Hizmet dönemimiz boyunca tohumculuk sektörü için en etkin çalışmaları yapmaya, sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda alınan karara göre görev dağılımı şöyle oldu: Yönetim Kurulu Başkanı: Kamil Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yıldıray Gençer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Aykut Hacıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri: Gürsel Tanrıver, Savaş Akcan, Cahit Özer ve Miktat Olgun.