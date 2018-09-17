TÜRSAB'tan Çorum çıkarması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti, Çorum Valisi Necmettin Kılıç ile Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret ederek bu ilin marka değerinin turizmde daha da değerli bir noktaya taşınabileceği konusunda çalışma toplantıları düzenledi.

TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, TÜRSAB Başkan Danışmanı Hulusi Gülseren, TÜRSAB OrtaAnadolu YTK Başkanı Yunus Murt, TÜRSAB OrtaAnadolu YTK Genel Sekreteri Orhan Karayaşar ve TÜRSAB OrtaAnadolu YTK Üyesi Halit İnaltekin'den oluşan TÜRSAB heyeti Çorum turizminin geliştirilmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunmak üzere bu kente gitti. Çalışma ziyareti kapsamında İl Valisi Necmettin Kılıç ile Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret eden heyet, bu ilde özellikle 'shopping fest' projesi düzenleme konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Heyet adına açıklamada bulunan TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak; Çorum'da oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sayın valimiz ile sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her ikisinin de il turizmini daha da ileri taşıma gayreti ve inancı bizleri oldukça mutlu etti. Her iki yetkilimizle de bu ilde bir shopping fest çalışması yapabileceğimizi konuştuk. Shopping fest sırasında büyükelçilerle Hattuşa'da bisiklet turnuvası yapılabileceğimizi gündeme getirdik. Hem sayın valimiz hem de sayın belediye başkanımız konuyla yakından ilgilendiler. Özellikle medya vasıtasıyla bu konuyu gündeme getirip Çorum'un marka değerini yükseltebileceğimizi değerlendirdik. Ayrıca Uzakdoğu gruplarını bölgeye çekebilmek için Çin, Japonya, Kore, Tayvan vb. büyükelçilikleri ile görüşerek bölgenin turistini bu ilimize taşıyabileceğimizi konuştuk. Bu konuyla ilgili derhal çalışma heyetleri oluşturacağız. En kısa sürede de netice alacağımıza inanıyoruz."

Görüşmelerde Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan da hazır bulundu.