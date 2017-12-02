Turuncu cafede eğlence de var bilgi de

Osmangazi Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Turuncu Cafede bir araya gelen kadınlar, pek çok konuda yeni bilgiler öğrenirken deneyimlerini de paylaşma imkanı buluyorlar. Kasım ayı etkinlikleri hayli yoğun geçen Turuncu Cafede kadınlar Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini gelecek nesillere aktarmak için paylaşım atölyesinde buluştular. Farklı lezzetleri tatma imkanı bulan kadınlar, kurabiye tasarım atölyesinde de keyifli anlar yaşadılar.

Her ay devam eden drama atölyesinde ise her yaştan kadın bir araya gelerek drama yapma, drama yoluyla yeteneklerini fark edip, kendini ifade etme fırsatı buldu. Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Turan “Problem Çözme Becerileri”, Klinik Psikolog Muradiye Erol ise “Kadına Yönelik Şiddet” konularında söyleşiler düzenleyerek kadınları bilinçlendirdi. Sağlığımızın korunması, bilinçli antibiyotik kullanımı ve kış hastalıkları konusunda eğitim veren Uzman Doktor Güledal Boztaş ise yaklaşan kış öncesi uyarılarıyla adeta sağlık dersi verdi. Kültür gezilerinde ise durak Nallıhan’dı. Nallıhan Kuş Cenneti, Taptuk Emre Dergahı, Nallıhan’ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden kadınlar yeni yerler görmenin heyecanı ve mutluluğunu da yaşadılar.

Kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinlikler ve söyleşilere her ay yenilenen programlarla devam edeceklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise "Kadının toplumdaki yeri güçlendikçe, toplum daha da gelişecek, değişecektir. Ayakları üzerinde durarak kendine güvenen, sorumluluk alan “güçlü kadınlar”la toplumun ve ailenin daha refah içinde yaşayacağı tartışmasız bir gerçek... Bizler de kadının güçlenmesi ve hayatın her alanında desteklenmesi için çalışmalar yapıyor ve kadının toplumun diğer yarısı olduğunu vurguluyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerini kullandı.