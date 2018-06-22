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22 Haziran 2018 08:36

TUSAŞ ile meslek lisesi arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.

TUSAŞ ile meslek lisesi arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı

22 Haziran 2018 08:36

Ş. (TUSAŞ) arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı.


Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TUSAŞ arasında mesleki eğitim protokolü imza töreni yapıldı. Törene Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, TUSAŞ Akademi Müdürü Tahsin Uğurlu, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Okul Müdürü Kadir Yaman yaptığı açılış konuşmasında, staj ve işe alımlarla ilgili görüşmeler yapmak üzere bir araya gelindiğini ve öğrencilerin geleceğine yön verecek bir toplantı yapıldığını söyledi.


TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkan Vekili Mustafa Akkurt ise sürekli olarak istihdam sağlayacaklarını belirterek, "Uçak bölümü, uçak imalat işi son derece disiplinli bir iştir. İnanıyorum ki disiplinli bir şekilde çalışan öğrencilerimizi aramızda göreceğiz. Geçen yıl bine yakın, bu sene ise 500 kişiyi işe aldık, alımlar devam edecek" dedi.




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