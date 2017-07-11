TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu’nda garantili burs ve staj fırsatı

Gazi Üniversitesi son olarak TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri programındaki öğrencilerin sahada pratik kazanması için TAI-TUSAŞ ile bir protokol imzaladı.

Gazi Üniversitesi ve Türk Havacılık ve Sanayi Anonim Şirketi arasında imzalanan protokole göre, TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Uçak Teknolojileri Programı öğrencileri öğrenim hayatları boyunca haftanın bir gününde TAI’de iş eğitimi ve hafta sonları da İngilizce dil eğitimi alacak. Ayrıca Uçak Teknolojileri Programı öğrencilerine, öğrenimleri süresince asgari ücretin dörtte biri kadar burs verilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında düzenlenen protokole göre, YÖK’ün onay verdiği 200 kişilik kontenjanla birlikte Üniversitenin Uçak Teknolojileri öğrencileri TAI’nin bursiyeri olarak öğrenim hayatları boyunca kurumdan mali destek alacak. Programı başarıyla bitiren öğrenciler ise mezuniyetleri sonrasında TAI’de teknisyen olarak çalışma imkanına sahip olabilecek.

Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu’nun açılmasında ve altyapısının güçlendirilmesine katkı sunan TAI ile ilk etapta Uçak Teknolojileri Programı için yapılan bu protokolün, ilerleyen zamanda farklı bölümler için de yapılması planlanıyor. Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri ve TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Metin Dağdeviren, protokol çerçevesinde eğitim süresince TAI’nin ihtiyacı olan konulara göre dersler vereceklerini söyledi.

TAI-TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkanı Cemal Şenyılmaz ise Gazi Üniversitesi ile TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu’nun kuruluş aşamasında başlattıkları iş birliğini burs, staj ve yabancı dil eğitimi ile desteleyecek olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Şenyılmaz “1984 yılında kurulan TAI-TUSAŞ Havacılık ve Uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi ve sistem entegrasyonu alanlarında Türkiye’nin en önemli teknoloji merkezidir. Uçak grubu, helikopter grubu, İHA grubu, uzay sistemleri grubu gibi stratejik iş merkezleri bünyesinde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. TUSAŞ-Kazan MYO Uçak Teknolojisi programı öğrencilerine TAI’de uygulanacak staj ve eğitim programlarının hem öğrenciler, hem kurumumuz, hem de ülke adına önemli bir kazanım olacağı inancındayız” şeklinde sözlerini sürdürdü.