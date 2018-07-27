’Tutunmak’ adlı kısa film yarışmasına başvurular başladı

Uluslararası Gençlik, Eğitim, Kültür ve Spor Derneği tarafından gerçekleştirilen, Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve İskenderun Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacak yarışmaya 31 Eylül 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulacak.

Göç İdaresi ve AFAD verilerine göre, Türkiye’de göçmen ve mülteci olarak bulunan insan sayısının yaklaşık 3,5 milyon olduğu kaydedildi. Suriyeli mültecilerin 260 binden fazlası AFAD’ın 10 ilde kurduğu ve yönettiği 26 barınma merkezinde yaşıyor. Türkiye’nin mültecilere karşı kucaklayıcı yaklaşımı tüm dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye’nin gösterdiği misafirhane tutum tüm insanlığa ise örnek oluyor.

Tutunmak Kısa Film Yarışması ile mülteci konusuna dikkat çekilirken, mültecilerin Türkiye’ye bakış açısını ortaya koymak, toplumun mülteci konusunda daha duyarlı hale gelmesi, yeni nesle mültecilere yardım duygusunun aşılanması amaçlanıyor. Yarışma ile Türkiye’de yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örneklerinin ön plana çıkarılırken, kısa film yapımını özendirmek, gençlerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak, sinema sektörünü tanımalarını ve sanata olan duyarlılıklarının artması hedefleniyor.

Cep telefonu ile yapılan çekimlerin ve kurguların da kabul edileceği yarışmada, dereceye girenlerden birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye video kamera ve üçüncüye de fotoğraf makinesi hediye edilecek. 1-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Hatay İskenderun’da düzenlenecek gala programında, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Teknik şartname ve katılım koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye www.tutunmakkisafilm.org adresinden ulaşılabilecek.