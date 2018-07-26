Tuzlaspor, hazırlık maçında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor, 2018-2019 sezonunun hazırlıkları kapsamında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapıyor. 4 Ağustos tarihine kadar burada idman ve hazırlık maçları yapacak olan Adana ekibi, bu kapsamda ilk hazırlık maçını 2. Lig’de mücadele eden Tuzlaspor ile yaptı. Mücadeleyi Tuzlaspor, Faruk Yaldıran’ın 15. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Sportif Direktörü ve Genel Menejeri Numan Polat, “Bugün sezonun ilk hazırlık müsabakasını Adana Demirspor ile yapıyoruz. Kampın ilk aşamasını gerçekleştirdiğimiz bir müsabaka. Oyuncularımızın ilk izlenimlerini almak için böyle bir hazırlık maçı oynuyoruz. Bundan sonraki aşamalarda daha sıkı daha ciddi çalışıp lige hazır olacağız. Biz Tuzlaspor’u bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Kızılcahamam kampından çok memnunuz” dedi.