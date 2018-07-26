Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 20:44

Tuzlaspor, hazırlık maçında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapan Adana Demirspor, hazırlık maçında Tuzlaspor’a 1-0 yenildi.

Tuzlaspor, hazırlık maçında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

26 Temmuz 2018 20:44


Adana Demirspor, 2018-2019 sezonunun hazırlıkları kapsamında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kamp yapıyor. 4 Ağustos tarihine kadar burada idman ve hazırlık maçları yapacak olan Adana ekibi, bu kapsamda ilk hazırlık maçını 2. Lig’de mücadele eden Tuzlaspor ile yaptı. Mücadeleyi Tuzlaspor, Faruk Yaldıran’ın 15. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.


Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Sportif Direktörü ve Genel Menejeri Numan Polat, “Bugün sezonun ilk hazırlık müsabakasını Adana Demirspor ile yapıyoruz. Kampın ilk aşamasını gerçekleştirdiğimiz bir müsabaka. Oyuncularımızın ilk izlenimlerini almak için böyle bir hazırlık maçı oynuyoruz. Bundan sonraki aşamalarda daha sıkı daha ciddi çalışıp lige hazır olacağız. Biz Tuzlaspor’u bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Kızılcahamam kampından çok memnunuz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç