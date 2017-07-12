Uçaklar İŞKUR’a emanet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, havacılık sektöründe ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kolları sıvayan İŞKUR’un, düzenlediği kurslarla ihtiyaç duyulan personeli sektöre kazandırmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Son 5 yılda İŞKUR kurslarından mezun olan kursiyerler sektörün eleman açığının kapatılmasına katkı sağladı. İŞKUR kayıtlarına göre Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Nevşehir illerinde 5 yıl içerisinde uçak bakım teknisyeni (gövde-motor) alanında 96 mesleki eğitim kursu düzenlendi. Bu kurslara 2 bin 304 kişi katılırken bin 787 kişi ise mezun oldu. Mezun olanların yüzde 73’üne tekabül eden bin 312 kişi ise uçak bakımıyla ilgili işlerde göreve başladı. Ortalama 2 bin TL maaşla işe başlayan teknisyenler, mesleklerinde tecrübe kazandıkça daha yüksek kazançlar elde edebiliyor. İŞKUR’un düzenlediği uçak bakım teknisyeni (gövde-motor) kurslarına başvurmak isteyenler kendilerine en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine başvurarak ya da www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kursa katılım şartlarıyla ilgili bilgi alabilirler” denildi.

Öte yandan, temmuz ayı başında başvuruları sona eren ve yakın zamanda Kocaeli ilinde istihdam garantili olarak açılacak olan Uçak Bakım Teknisyeni (gövde-motor) mesleğinde 150 kişiye eğitim verilecek olup söz konusu kurs eğitimleri 95 gün sürecek.