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25 Aralık 2017 17:58

Üçüncü Bin Yılda Türk Dünyası Paneli

Gazi Üniversitesi tarafından ”Üçüncü Bin Yılda Türk Dünyası Paneli” gerçekleştirildi.

Üçüncü Bin Yılda Türk Dünyası Paneli

25 Aralık 2017 17:58


Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen ”Üçüncü Bin Yılda Türk Dünyası Paneli”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan yer aldı.




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