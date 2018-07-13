Üçüncü kavşak için çalışmalar başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, üç kavşak projesini okullar açılıncaya kadar tamamlamayı hedeflediklerini belitti.

Başkent’in Samsun Yolu aksındaki yoğun araç trafiğini çözüme kavuşturma amacıyla planlanan ’Samsun Yolu Türk Telekom Kavşak’ projesinin yapımına başlandı. Samsun Yolu Türk Telekom Binası önündeki “U” dönüşü nedeniyle yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği proje ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı da gerçekleşecek. Proje ile Aydınlıkevler ve Örnek Mahallesi’nin de birbirine bağlayacağını belirten Başkan Tuna, üç projeyi de okullar açılana kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Alternatif güzergahlar

Havaalanı yönüne giden araçların dönüşlerini güvenli hale getirme amacıyla yapılacak döner kavşaklı 580 metre uzunluğundaki alt geçit, 3 gidiş ve 3 geliş olacak. Ayrıca alt geçit yapım çalışmaları boyunca güzergah trafiğe kapatılacak ve alternatif trafik akışı da belirlenecek. Buna göre, merkezden Mamak ya da Samsun istikametine gitmek isteyen sürücüler, Hızır Reis Caddesi istikametinden Faik Suat Caddesi’ni takip ederek 672. Sokak’a geçecek, buradan da Turgut Özal Bulvarı’na çıkacak. Samsun-Mamak istikametinden şehir merkezi ve Konya istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Turgut Özal Bulvarı üzerinde şerit atlayarak ters yönde ilerleyecek. Ayrıca Esenboğa Havaalanı yoluna dönmek için de Siteler kavşağından dönüş gerçekleştirilecek.