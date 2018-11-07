Ukrayna'da Tavriya Milli Üniversitesi'ne tadilat ve donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırım'ın işgalinden sonra Kiev'de yeniden faaliyete açılan V.I. Vernadskiy Tavriya Milli Üniversitesinde Kırım Tatar asıllı ünlü Türkolog Bekir Çobanzade'nin adını taşıyan Şarkiyat Enstitüsü'nün tadilat ve donanımını yaptı.

Kırım'ın en köklü üniversitelerinden biri olan V.I. Vernadskiy Tavriya Milli Üniversitesi, 1918 yılında Kırım'da kuruldu, ancak Kırım'ın ilhakından sonra faaliyetlerine devam edememesi sebebiyle 2016 yılında Kiev'e taşındı. Hâlihazırda toplam 4 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede Şarkiyat Enstitüsü bünyesinde Türkçe, Kırım Tatarcası, Arapça ve Farsça okutuluyor.

TİKA'nın üniversiteye sağladığı destek kapsamında Bekir Çobanzade Şarkiyat Enstitüsünde tadilat yapıldı, eğitime elverişli koşulları oluşturmak adına yeni mobilya ile bilgisayar ekipmanları sağlandı. Ayrıca, geleceğin tercümanlarının becerilerini geliştirmesini sağlayacak 14 kişi kapasiteli dil laboratuvarı kuruldu.

Açılış töreninde konuşan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, “Şarkiyat Enstitüsü'ne ismini verdiğimiz Bekir Çobanzade, 1893 yılında Karasubazar'da doğdu. 1909 yılında, İstanbul'da bugün Galatasaray Lisesi olan Mekteb-i Sultani'de okudu. İstanbul'da Kırım Tatar Gençlik Cemiyeti'ne katıldı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlayınca Kırım'a döndü. 1915 yılında Odessa'ya giderek Rusça öğrendi. 1916'da Budapeşte Üniversitesi'nde Şarkiyat Bölümü'nde doktorasını tamamladı. Sonra Kırım'a dönerek farklı üniversitelerde Kırım Tatar dili ve edebiyatı üzerine dersler verdi. 1922 yılında Tavriya Üniversitesi'nin Şarkiyat Bölümü'nde Türk ve Kırım Tatar dili edebiyatı öğretti. Bakü'de de dersler verdi. 20'inci yüzyılın en büyük Türkoloğu. Kırım Tatar dili ve edebiyatının gelişimine ve bilim adamı yetiştirilmesine çok ciddi katkılar sundu. Tavriya Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı yapmış Bekir Çobanzade gibi önemli bir şahsiyetin anısına Şarkiyat Enstitüsü açmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buradaki öğrencilerin de iyi birer şarkiyatçı olacaklarına inanıyorum. Bekir Çobanzade'nin adı burada yaşayacak.” dedi.

V.I. Vernadskiy Tavriya Milli Üniversitesi Rektörü Volodımır Kazarin, “Bekir Çobanzade, büyük bir Kırım Tatar şairi ve Türkologdu. Savaş zamanında Tavriya Üniversitesi'ne rektör olarak seçilmesi istendi. Bu önemli insanın ismini üniversitemizde yaşatmayı arzu ettik. Bize destek olan TİKA'ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Umerov ise Kırım'dan TİKA'yı çok iyi tanıdığını kaydederek, “Tavriya Milli Üniversitesi, her şeye rağmen Kırım'ın üniversitesi. Kırım'ın yeniden Ukrayna'ya dahil olacağını umuyoruz. Kırım'da TİKA'yla bundan sonra da çalışmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.