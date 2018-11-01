Ukrayna'nın milli şairi Taras Şevçenko'nun memleketine anlamlı katkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'da Budişe Psikonörolojik Bakımevine altyapı desteğinde bulundu.

Ukrayna'nın milli kahramanı ve şairi Taras Şevçenko'nun memleketinde yer alan Budışe Psikonörolojik Bakımevinin altyapısı TİKA tarafından iyileştirildi. Nörolojik rahatsızlıkları olan kadınlara tedavi ve bakım hizmetleri sunan bakımevinin emek tedavisi atölyesi ve tıbbi bölümlerinde tadilat yapıldı. Bakımevi için zaruri ihtiyaç olan çamaşırhane ve yemekhane donanımı temin edildi. Psikonörolojik bozukluğu olan kadınlara yönelik faaliyet gösteren kurumda 110 kişiye tedavi ve bakım hizmetleri sunuluyor. Hasta ve engellilerin fonksiyonel bağımsızlık kazanmasını amaçlayan tedavi programları özel ihtiyaç ve istidatlara göre belirleniyor. Emek terapisi kapsamında hastalarda dikişçilik, tohum dikme, çamaşır yıkama ve yemek yapma gibi günlük hayatta gerekli olan beceriler geliştiriliyor.

Açılış törenine katılan Çerkası Bölge Şurası 1. Başkan Yardımcısı Valentın Tarasenko, Çerkası Bölgesinde sosyal alanda TİKA tarafından yürütülen projeler için teşekkür etti.

“Sağladığınız donanım ile rüyamız gerçekleşti”

Budişe Psikonörolojik Bakımevi Müdürü Anjela Pikovska, “Desteğiniz çok doğru bir zamanda bize ulaştı ve bizim için ümit kıvılcımı oldu. Size ne kadar müteşekkir olduğumuzu anlatmam için sözler yetmiyor. Yaptığınız iyilikler sayesinde projenin devamı için yerel bütçeden para tahsis edildi. Bu para ile emek tedavisi atölyesinin bulunduğu binanın cephe ısı tadilatını yaptık. Sağladığınız donanım ile rüyamız gerçekleşti. Bakımevimizde yatılı hastalara hizmet veriliyor, özellikle kışın çamaşır yıkama ve kurutmada büyük sorun yaşıyorduk. Teknik altyapı eksiklikleri mutfakta da çok hissediliyordu. TİKA'nın temin ettiği donanım dertlerimize derman oldu” dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Taras Şevçenko'nun gençlik yıllarını geçirdiği topraklarda olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Biz TİKA olarak Uman'da Evsizlerin Topluma Yeniden Kazandırılması Merkezinin kurulmasına katkı sağladık. Çerkası başta olmak üzere Çornobay, Rotmıstrivka ve Malostarosillya köylerdeki sosyal tesislerin altyapısını iyileştirdik. Budişe Psikonörolojik Bakımevini proje kontrolü aşamasında birkaç sefer ziyaret ettim, her defasında Bakımevi müdürlüğü misafirperverliğini sergileyerek beni karşıladı. Tamamlanan bu güzel projenin açılış törenini yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Umarım, çalışmalarımız sayesinde bakımevi sakinlerinizin hayat koşulları, bakımevi personelinin ise çalışma koşulları iyileştirilecek ve bu herkesi mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

Budişe köyünün gençlerinin sergilediği sahne performansları açılış törenine renk kattı.