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07 Temmuz 2018 21:09

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yemin etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yemin etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yemin etti

07 Temmuz 2018 21:09


TBMM’de yemin töreni devam ediyor. (SUÖ-DK-Y)




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