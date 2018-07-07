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Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yemin Etti
07 Temmuz 2018 21:09
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yemin etti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yemin etti.
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07 Temmuz 2018 21:09
TBMM’de yemin töreni devam ediyor. (SUÖ-DK-Y)
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