Ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar Uygulaması”

Uygulama, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde Emniyet, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıkları personelinin katılımı ile oluşturulan karma ekiplerle yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, bulvar ve caddelerde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada; 17 bin 274 personel, 32 dedektör köpek ile toplamda 4 bin 528 karma ekip görev aldı.

Emniyet Genel müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamada, 94 bin 230 şahıs kontrol edildi, 286 aranan şahıs yakalandı.

229’u yabancı uyruklu olmak üzere 968 şahsa adli/idari işlem yapılarak 27’si gözaltına alındı. 5 bin 171 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 48 umuma açık iş yerine işlem yapıldı. 15 bin 49 adet araç kontrol edildi, 9 aranan araç yakalandı, eksiği tespit edilen 479 araca 198 bin 910 TL idari para cezası kesilerek, 73 araç trafikten men edildi. 218’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 902 şahsa dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından 165 bin 326 TL idari para cezası kesildi ayrıca dilencilik yapan şahıslar üzerinden çıkan 5 bin 027 TL kamuya geçirildi. 56 yabancı uyruklu şahıs, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Dilencilik yapan 88’i Suriyeli ve yabancı uyruklu olmak üzere toplam 148 çocuk ailelerine teslim edildi. 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 114 adet mermi, 3 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 0,9 gram eroin, 7,86 gram esrar, 2,8 gram metamfetamin, 12,77 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.