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07 Haziran 2018 11:35

Ülke genelinde “ Türkiye huzurlu parklar” uygulaması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların huzur içinde parkları kullanabilmesi adına 81 il genelinde “Türkiye Huzurlu Parklar” uygulaması gerçekleştirdi.

Ülke genelinde “ Türkiye huzurlu parklar” uygulaması yapıldı

07 Haziran 2018 11:35


Vatandaşların huzur içinde parklarda vakit geçirebilmesi amacıyla 81 il genelinde “Türkiye Huzurlu Parklar” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, 81 ilin Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri ile eş zamanlı olarak polis sorumluluk alanındaki parklarda yapıldı.


5 bin 596 parkta gerçekleştirilen uygulamaya 2 bin 726 ekiple 9 bin 461 personel ve 30 detektör köpek katıldı. Uygulama sonucunda, 49 bin 891 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 181 kişi yakalandı. 71 kişi gözaltına alındı. 4 bin 928 araç kontrol edilerek 7 aranan araç yakalandı. Denetimler sonucunda idari ve trafik yönünden toplamda 51 bin 29 TL cezai işlem uygulandı, 16 araç ise trafikten men edildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet mermi, 5 adet kesici delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 6.42 gram eroin, 8 gram kokain, 9.29 gram bonzai, 1 adet captagon hap ele geçirildi.




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