Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 10:21

Ülkemize yeni bir tabiat parkı daha kazandırıldı

Ülkemizin 236.

Ülkemize yeni bir tabiat parkı daha kazandırıldı

28 Mayıs 2018 10:21

Tabiat Parkı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi.


Toplu temel atma merasimine iştirak etmek için Sinop’a giden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, valilik ziyaretinde bir sürpriz yaparak ülkemizin 236. tabiat parkı olan Akgöl Tabiat Parkı’nı ilan etti.


Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ndan Sinop’a Sürpriz


Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sinop Valiliği ziyaretinde, tabii güzellikleri ve peyzaj değeri açısından oldukça değerli olan alanı Akgöl Tabiat Parkı olarak ilan etti.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, Sinop il merkezine 68 km, Ayancık ilçe merkezine 30 km mesafede bulunuyor. Toplam 400 dekar alana sahip olan tabiat parkının tamamı orman mülkiyeti içerisinde bulunuyor.


“Sinop’un Tabii Değerlerine Her Zaman Sahip Çıkacağız”


Akgöl Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Tabiatı korumakla mükellef olan bir Bakanlık olarak, bu çok değerli alanı 236. tabiat parkı olarak ilan ettik. Sinop’un tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç