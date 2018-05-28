Ülkemize yeni bir tabiat parkı daha kazandırıldı

Tabiat Parkı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi.

Toplu temel atma merasimine iştirak etmek için Sinop’a giden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, valilik ziyaretinde bir sürpriz yaparak ülkemizin 236. tabiat parkı olan Akgöl Tabiat Parkı’nı ilan etti.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ndan Sinop’a Sürpriz

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sinop Valiliği ziyaretinde, tabii güzellikleri ve peyzaj değeri açısından oldukça değerli olan alanı Akgöl Tabiat Parkı olarak ilan etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, Sinop il merkezine 68 km, Ayancık ilçe merkezine 30 km mesafede bulunuyor. Toplam 400 dekar alana sahip olan tabiat parkının tamamı orman mülkiyeti içerisinde bulunuyor.

“Sinop’un Tabii Değerlerine Her Zaman Sahip Çıkacağız”

Akgöl Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Tabiatı korumakla mükellef olan bir Bakanlık olarak, bu çok değerli alanı 236. tabiat parkı olarak ilan ettik. Sinop’un tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.