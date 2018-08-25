Ülkemizin bal orman sayısı hızla artıyor

Bal üretimine verilen destek kapsamında bal ormanı tesisi 424’e çıktı.

2018 Yılı İçerisinde 28 Adet Bal Ormanı Kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılında başlattığı ve 2017’de son bulan Bal Ormanları Eylem Planı’nın süresi uzatıldı. 2018-2019 yılları arasında da devam edecek plan kapsamında bu yıl 28 adet bal ormanı kuruldu.

Ülkemizin bal üretim miktarını, kovan başına düşen bal verimini artırmak ve arıcılık sektörünü desteklemek maksadıyla hayata geçirilen Bal Ormanları Projesi ile ülkemiz son 10 yılda dünya bal üretiminde 6’ncı sıradan 2’nci sıraya yükseldi.

“2018-2019 Yıllarında Toplam 108 Adet Bal Ormanı Daha Kuracağız”

Muğla’dan Elazığ’a kadar her ilde bal ormanı kurduklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Ülke genelinde bugüne kadar tesis edilen 424 adet bal ormanı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Eylem Planı kapsamında 2018-2019 yıllarında toplam 108 adet bal ormanı daha kuracağız” dedi.

Türkiye, Bal Üretiminde Dünya’da Çin’den Sonra 2. Sırada Geliyor

Türkiye, bal üretiminde dünyada Çin’den sonra 2. sırada geliyor. Ülkemizde bal üretiminin yüzde 80’i orman içi ve kenarlarındaki boşluklarda yapılıyor.

Bal arılarının tabiattaki tozlaşmanın yüzde 85’ini gerçekleştirdiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Arıcılık, biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında, sürdürülebilir gıda güvenliği ve aynı zamanda topraklarımızın büyük bir kısmını tehdit eden erozyonun önlenmesi bakımından çok önemli bir faaliyettir” diye konuştu.

Bal ormanlarının kurulması ile verimsiz alanlardan yararlanılacak, ekolojik denge gözetilecek, verimli üst topraklarımız erozyona karşı korunmuş olacak. Ayrıca orman köylüsüne ekonomik açıdan büyük bir katkı sağlanacak. Orman köylüsünün ekonomik olarak kalkınması ile ormana olan baskı da azaltılmış olacak.