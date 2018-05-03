Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:18

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz MHP’den milletvekilli aday adayı oldu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 24 Haziran’da yapılacak 27.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz MHP’den milletvekilli aday adayı oldu

03 Mayıs 2018 17:18

Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) aday adaylığı başvurusunda bulundu.


Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Merkezi’nde aday adaylığı müracaatını yaptı. Kılavuz’un aday adaylığı başvurusu ise 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde gerçekleşti. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bizzat talimatıyla başvuru yaptığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlık görevinin de devam edeceği öğrenildi. Adaylık başvurusunda il ve seçim bölgesi belirtmeyen Kılavuz’un nereden aday gösterileceğine ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karar verecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç