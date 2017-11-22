Ulucanlar Cezaevi Müzesinden öğretmenlere jest

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Ulucanlar Cezaevi Müzesini 24 Kasım’da öğretmenler ücretsiz gezebilecek. Sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğretmenler, Türk siyasi tarihinden kesitler sunan müzeyi ücretsiz olarak gezebilecek. Öğretmenler, gün boyu film gösterimlerinin yapılacağı müzede yakın tarihin en önemli siyasi ve edebi eserlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Gezi süresince öğretmenlere eşlik edecek olan Altındağ Belediyesinin alanında uzman rehberleri, Ulucanlar’a ait anekdotları misafirleriyle paylaşacak.