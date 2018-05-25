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25 Mayıs 2018 17:52

Ulucanlar, Müzeler Haftası’nda doldu taştı

Ankara’nın en fazla ziyaret edilen müzesi olma unvanını elinde bulunduran Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 18-24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası’nda ziyaretçi akınına uğradı.

Ulucanlar, Müzeler Haftası’nda doldu taştı

25 Mayıs 2018 17:52


Ulucanlar Cezaevi Müzesi, kültürel açıdan bu önemli haftada yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı. Müzeler Haftası’nın ilk günü kapılarını ücretsiz olarak açan Ulucanlar Cezaevi’ne özellikle Ankara’daki üniversiteler ve diğer okullar büyük ilgi gösterdi.



Öğrenciler her yeri gezdi


Türk siyasi hayatına dair bir yolculuğa çıkan öğrenciler, soluğu ilk önce Hilton Koğuşu olarak adlandırılan bölgede aldı. Ardından müşahede odalarına doğru yola çıkan öğrenciler, yakın tarihe ışık tutan olayları rehberlerden dinledi. Bal mumu heykellerin yer aldığı 4. Koğuşu da görme fırsatı bulan öğrenciler, daha sonra mahkumların özel eşyalarının sergilendiği 6. Koğuşu gezdi. Öğrenciler, Altındağ Belediyesi tarafından kısa süre önce açılan ve mahkûmların okuduğu kitaplardan oluşan bir kütüphanenin bulunduğu 2. Koğuşu da ziyaret etti. Son olarak çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacını yerinde gören öğrenciler, çok etkilendiklerini söyleyerek müzeden ayrıldılar.




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