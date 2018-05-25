Ulucanlar, Müzeler Haftası’nda doldu taştı

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, kültürel açıdan bu önemli haftada yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı. Müzeler Haftası’nın ilk günü kapılarını ücretsiz olarak açan Ulucanlar Cezaevi’ne özellikle Ankara’daki üniversiteler ve diğer okullar büyük ilgi gösterdi.

Öğrenciler her yeri gezdi

Türk siyasi hayatına dair bir yolculuğa çıkan öğrenciler, soluğu ilk önce Hilton Koğuşu olarak adlandırılan bölgede aldı. Ardından müşahede odalarına doğru yola çıkan öğrenciler, yakın tarihe ışık tutan olayları rehberlerden dinledi. Bal mumu heykellerin yer aldığı 4. Koğuşu da görme fırsatı bulan öğrenciler, daha sonra mahkumların özel eşyalarının sergilendiği 6. Koğuşu gezdi. Öğrenciler, Altındağ Belediyesi tarafından kısa süre önce açılan ve mahkûmların okuduğu kitaplardan oluşan bir kütüphanenin bulunduğu 2. Koğuşu da ziyaret etti. Son olarak çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacını yerinde gören öğrenciler, çok etkilendiklerini söyleyerek müzeden ayrıldılar.