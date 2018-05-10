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10 Mayıs 2018 11:41

Ulucanlar’da “Anne” konulu resim sergisi

14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Altındağlı kadınların anne konulu resimleri, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda görücüye çıktı.

Ulucanlar’da “Anne” konulu resim sergisi

10 Mayıs 2018 11:41

Tüm kadın eğitim kültür merkezlerinden 80 üyenin yaptığı yaklaşık 100 eser büyük beğeni topladı.


Serginin açılış kurdelesini Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kesti. Altındağlı kadınlar, kültür merkezlerinde aldıkları resim eğitimlerini Anneler Günü’ne özel bir sergiyle taçlandırdı. Bir dönem boyunca alınan eğitimler tuvallere ışıl ışıl yansıdı. Altındağlı kadınlar, yaptıkları eserlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkardı. Günün anlam ve önemini yansıtan yağlı boya, karakalem ve gravür çalışmalar ziyaretçileri büyüledi. Sergi 1 hafta boyunca Ankaralı sanatseverlere kapılarını açacak.



Şehit yeğeni için resim yaptı


Aydınlıkevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Sürmeli Karaoğlu, sadece resim kursuna değil ahşap, kurdele, taş bebek ve takı kursuna gittiğini de belirtti. Kültür merkezinde 8 yıldır resimle uğraştığına dikkat çeken Karaoğlu, bu yağlı boya eseri yaklaşık 1 ayda tamamladığını söyledi. Karaoğlu, çalışmasını Hakkâri’de şehit düşen yeğeni Yüzbaşı Özgür Özekin’e ithafen yaptığını da sözlerine ekledi.


Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Fatma Yalçınkaya ise duygularını şöyle dile getirdi:


“Bu çalışmamda huzura yer verdim. İnsanların maddi durumları iyi olmayabilir. Ama evlerinde huzur oldukça her şeyin üstesinden gelebilirler. Eserimde damı akan, penceresi gazete kâğıdıyla kaplı, yorganı yırtık bir ev çizdim. Ama çizerken o evdeki huzuru derinden hissettim.”




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