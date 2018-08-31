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31 Ağustos 2018 18:08

Ulucanlar’daki sergiler bir başka güzel

Toplumun gelişmesinde ve güçlenmesinde sanatı vazgeçilmez bir unsur olarak gören Altındağ Belediyesi, sanatın ve sanatçının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ulucanlar’daki sergiler bir başka güzel

31 Ağustos 2018 18:08

Ankara’nın sanat alanındaki göz bebeği olan Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.



Ulucanlar Sanat Sokağı Sanatçısı Züleyha Kabasakaloğlu ve 7 öğrencisinin açtığı sergide yaklaşık 150 eser yer aldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sanata ve sanatçıya verdikleri önemi anlattı. İlçedeki sanatsal faaliyetlerin giderek arttığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, Altındağ’ın kültür merkezlerinde eğitim alan çok sayıda kadının ve çocuğun pek çok sergi açtığını hatırlattı. Sanata teşvik açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki: “Bu sayede kadınlarımızın ve çocuklarımızın yetenekleri gün yüzüne çıkıyor” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi bünyesindeki mekanlarda çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptıklarını belirterek sanatçılara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



Ulucanlar Sanat Sokağı önemli bir merkez haline geldi.


Ulucanlar Sanat Sokağı Sanatçısı Züleyha Kabasakaloğlu, Ankara’daki sanatsal mekanların eksikliğine dikkat çekti. Altındağ Belediyesi’nin bu kapsamda büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını aktaran Kabasakaloğlu, “Ulucanlar Sanat Sokağı Ankara’da önemli bir sanat galerisi işlevi görüyor” ifadelerini kullandı.



Sergiye 10 eseriyle katılan Elif Eşici ise şöyle konuştu:


“Altındağ Belediyesi her alanda olduğu gibi sanat alanında da takip ediliyor. Ben başka bir ilçede oturuyorum. Altındağ Belediyesi’nin sanatsal etkinliklerinden internet aracılığıyla haberdar oldum. Geldim gözlerimle gördüm. Hatta bugün bir sergi açtık. Darısı diğer sergilerime.”




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