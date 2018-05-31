Ulus Meydanı’ndaki Gümrük Müsteşarlığı binası yıkılıyor

İlk kepçe, meydanın en yüksek binası olan Gümrük Müsteşarlığı binasına vuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ocak ayında gerçekleştirilen toplantıda, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” kapsamında Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması kararı alınmıştı. Bölgenin en yüksek binası olan ve tamamen boşaltılan Gümrük Müsteşarlığı binasının yıkım çalışmalarının startı geçtiğimiz günlerde verildi. İş makinelerinin yıkıma başladığı binanın etrafında güvenlik tedbirleri alındı.

Spor Genel Müdürlüğü binasının yıkım çalışmalarına ise esnaf binayı tamamen boşalttıktan sonra başlanılacak. Ayrıca Spor Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı binalarının yanı sıra Anafartalar Çarşısı ve 100. Yıl Çarşısı da yıkılması beklenen yapılar arasında yer alıyor.