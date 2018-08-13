’sı düzenlenecek ’Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’ için hazırlıklar son aşamada. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Herkesi halk mimarisinin bozulmamış örnekleriyle, geleneksel yaşantının günümüzde de sürdüğü mahallelerimizi ve sokaklarımızı görmeye davet ediyorum" dedi.

İpek Yolu üzerinde bulunan, ipek iğne oyalarının Başkenti olarak bilinen ve doğal güzellikleri ile tanınan Nallıhan ilçesi, 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festival için gün sayıyor. Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan ipek iğne oyasının unutulmaması için bu festivali düzenlediklerini belirten Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını da söyledi.

Tüm doğaseverleri Nallıhan’a davet eden Başkan Öntaş, "Sıcak yaz günlerinde ilçemizin yaylalarında serinleyebilir, her biri ayrı güzelliğe açılan yürüyüş parkurlarımızda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Herkesi halk mimarisinin bozulmamış örnekleriyle, geleneksel yaşantının günümüzde de sürdüğü mahallelerimizi ve sokaklarımızı görmeye davet ediyorum. İlçemizde bulunan Sarıyar Baraj Gölü, Kuş Cenneti, Karacasu, Soğukkuyu, Gürleyik Şelaleri ile Sarıçalı eteklerinde yer alan endemik bitki türleri, keşfedilmeyi bekliyor’’ ifadelerini kullandı.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlerin yer alacağı festivalde ipek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetleri de vatandaşların beğenisine sunulacak. Sportif faaliyetlerle daha da renklenecek festivalin sürprizlerinden biri de balon turu olacak. Hem festival hem de Nallıhan’ın eşsiz manzarası, gökyüzünden de izlenebilecek.