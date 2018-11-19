Uluslararası öğrenciler dış ticaret sertifikalarını aldı

Ankara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD Ankara Şubesi iş birliği ile yürütülen “MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi-4'' projesi başarıyla tamamlanarak, öğrenciler dış ticaret sertifikalarını aldı.

MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi-4 projesi kapanış toplantısı ve sertifika töreni, 17 Kasım'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Ankara Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Genç MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Eyüp Cendel Ersoy ve Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Ünal ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sertifika töreni öncesi uluslararası öğrenciler tarafından kendi ülkelerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar protokol tarafından ziyaret edildi.

Sertifika töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak e-ticaret ve dış ticaretin gereğinin farkındayız. Bu amaçla e-ticaret ve dış ticaret eğitimlerine ara vermeden uzun yıllardır devam etmekteyiz. Dört dönemdir dış ticaret eğitimine destek verdiğimiz bu organizasyonda firma ziyaretleri sayesinde önemli geri dönüşler alıyoruz. Ticaretin gelişmesi ile eskiden olduğu gibi bu kardeş ülkeler arasında tekrardan kültürel etkileşim artacaktır. Bu gençlerimizin ülkeleri ile Türkiye arasında kültür köprüsü olduğunu biliyoruz. Gençler sayesinde ülkeleri ile olan ekonomik iletişimimizi ve ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. İlerleyen dönemlerde bu eğitimlerin kapasitesini arttırarak destekleyeceğiz” dedi.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, tüm katılımcılara ve projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin ihracatta daha da etkin olabilmesi için bu projeyi yapıyoruz" dedi. Uluslararası öğrenciler için yapılan çalışmalarla ülkeler arasında sağlam sosyal ve ticari bağların kurulmasına zemin hazırlanacağını belirten Erdal, "Büyük işler ilk önce gönülden başlar. Bu tür çalışmalarla ülkeler arası dostluk köprüsü kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Eyüp Cendel Ersoy da dördüncüsü düzenlenen dış ticaret eğitimlerine yaklaşık 50 ülkeden öğrencinin katıldığını söyledi. Eğitim programıyla ilgili bilgi veren Ersoy, "Eğitime katılan öğrencileri ticaret alanındaki uzmanlarla görüştürerek, teknik geziler düzenledik. Bu konuda üniversitelerden, sanayi organize bölgelerinden ve çeşitli teknokentlerden destek alarak, teoriyi uygulamayla birleştirdik. Böylelikle gençlerin gözlem yapmalarını sağladık" şeklinde konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ise, “Ankara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen eğitimde 50 ülkeden öğrenci var. Biz de üniversite olarak GENÇ MÜSİAD ile ortak projeler yürüttük, yürüttüğümüz projeleri ticari kısma nasıl dönüştürürüz diye çalışmalar yaptık. Düzenlenen dış ticaret eğitimi istihdam ile ticarete dönüşüyor” dedi.

İşbirliği protokolü çerçevesinde Ankara'da yaşayan yabancı uyruklu öğrencilere dış ticaret eğitimi verildi. Proje kapsamında ayrıca Türkiye'de ihracat yapan firmalara teknik geziler ve öğrencilere yönelik tecrübe paylaşımı etkinlikleri düzenlendi. Dış ticaret eğitimi ile öğrencilere ihracata açılmak için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri, ihracatı teşvik sistemi ve ülke çalışmaları konularında uzmanlarca 90 saatlik eğitimler verildi. Organizasyon plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve MÜSİAD Ankara Uluslararası Öğrenciler Akademisi-4'te başarılı olan öğrencilere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.