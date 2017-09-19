"Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı” İstanbul’da yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumunun davetiyle 50 ülkenin ombudsmanlarının ve insan hakları temsilcilerinin katılacağı “İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı” 25-26 Eylül tarihlerinde Swiss Otel’de yapılacak.

Konferans kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Kurulu ve Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıda, iyi yönetimde ve hakların korunmasında ombudsmanın rolü ve etkinliğinin değerlendirilmesi, insan hakları alanında ombudsmanların rolünün güçlendirilmesi için yapılabilecekler ele alınacak. Toplantı kapsamında ayrıca, Türkiye’nin FETÖ, PKK, DEAŞ terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin anlatılması ve Arakan’daki Müslümanlara yapılan soykırım girişimleri ve insanlık dramı konuları görüşülecek.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlediği basın toplantısı ile toplantının içeriği hakkında bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu/nun 5 yıldan beri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek sözlerine başlayan Malkoç, özellikle 2017 yılını yeni bir atılım ve hamle yılı olarak değerlendirdiklerini ve çalışmalarını da bu noktada yürüttüklerini ifade etti. Malkoç, 2017 yılının başında Akdeniz Ombudsmanlar Birliği/ne üyelik için müracaat ettiklerini, yine 2017 yılının Mart ayında Seul’de toplanan Asya Ombudsmanlar Birliği/ne üyelik başvurusu yaptıklarını ve her ikisinin de onaylandığını kaydetti. Avrupa’nın Suriye konusundaki ilgisizliğini eleştiren Malkoç, Türkiye’nin 3.5 milyon Suriyeli mülteciye yardım ederken, Avrupa ülkelerinin 10 tane, 100 tane mülteciyi kabul etmediğini dile getirdi.

“50 ülkeden, 70’in üzerinde ombudsman veya insan hakları temsilcisi katılacak”

Malkoç, Avrupa’da seçimlerinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, göçmenlere karşı kötü davranışların yaygınlaştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bunları görüşmek, dünyadaki insan haklarındaki olumlu olumsuz gelişmeleri tartışmak, Arakan Müslümanlarının yaşadığı ızdırapları gündemde tutmak ve karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunmak için 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Avrupa Ombudsmanları, İslam Ülkeleri Ombudsmanları toplantılarını yapacağız. Yine üçüncü bir toplantı da Akdeniz Ülkeleri Ombudsmanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısını yapacağız. Konferansın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bu toplantımıza İslam ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden ve Akdeniz ülkelerinden olmak üzere 50 ülkeden 70’in üzerinde ombudsman veya insan hakları temsilcileri katılacak. Niyetimiz çabamız şu; dünyada zulümler var, haksızlıklar var, insanlara karşı yapılan kötü muamele var. Bu mağdur, mazlum, hakları yenen insanlara İstanbul’daki toplantı ile sesimiz çıkabildiği kadar gür onlara sesleneceğiz, ‘bu muazzam alemde yalnız değilsiniz, insan hakları savunucuları, ombudsmanlar sizlerle beraber, Türkiye sizlerle beraber’ diyeceğiz.”

“Türkiye’nin DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelesi anlatılacak”

Toplantı kapsamında Akdeniz’de boğulan veya Akdeniz’i geçmeye çalışan mültecilerin, göçmenlerin sorunlarını da ele alacaklarını dile getiren Malkoç, “Türkiye’nin Suriyeli mültecilere karşı yaptığı fedakarlıklar, harcadığı 26 milyar dolara karşılık Avrupa’daki siyasetçilerin duyarsızlığı ve vurdumduymazlığı gündeme taşınacak. Türkiye’nin terörle mücadelesi anlatılacak. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerekse de FETÖ’ye karşı. Arakan Müslümanlarının yaşadığı ızdıraplar ve sıkıntılar anlatılacak” diye konuştu.