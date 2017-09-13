Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi başladı

İlki Türk Tarih Kurumunun da desteğiyle 2016 yılında Saraybosna’da gerçekleştirilen “Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi”nin ikincisi Azerbaycan Milli Akademisi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Osmanlı tarihçileri ile Doğu Türklüğü üzerine araştırma yapan bilim insanlarını buluşturarak, Osmanlı ve genel Türk tarihi üzerine yapılan araştırmaların tartışılacağı, deneyim ve birikimlerin paylaşılacağı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen kongreye Türkiye’den Türk Tarih Kurumunun yanı sıra Selçuk Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan’dan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Milli İlimler Akademisi katkı sağlıyor. Bu yıl “Doğu ve Batı Türklüğü’nün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri” ana temasıyla düzenlenecek olan etkinlikte Azerbaycan, Moğolistan, Türkmenistan, Macaristan, Romanya, Bosna Hersek’in de aralarında bulunduğu 10’a yakın ülkeden bilim insanının bir araya gelmesi amaçlanıyor. Etkinlik, bugünden itibaren Pedagoji Üniversitesinde düzenlenecek oturumlarla devam edecek.