’si yapılan Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde Kırgızistan gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen gece, Kırgızistan Kültür Evinin açılmasıyla başladı. Konuşmasına “Baba yurdu Kırgızistan’dayız” diyerek başlayan Başkanı Mustafa Ak, “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan gönül coğrafyamızda her gün farklı bir ülkeyi misafir ediyoruz. Manas Destanı ile Cengiz Aytmatov’un ülkesidir Kırgızistan. Ayrıca Ramazan-ı Şerif’in son 10 gününe girdik, sonu cehennem azabından kurtulma olan bu mübarek ayda tüm İslam alemi için dua edelim” ifadelerinde bulundu.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal da kardeş değil aynı topluluk olduğumuza dikkat çekerek, “Sizler eskilerin tabiriyle küllüğümüzü, baba ocağımızı bekliyorsunuz. Bağımsızlığınıza kavuşmanız bizi ne kadar mutlu ettiyse, gelişmiş ve kalkınmış ülkeler arasına girmeniz de o kadar mutlu eder, desteğimiz sizinle. Kıyamete kadar da dayanışmamız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. İbrahim Junusov ise Türklerle Kırgızların birbirine benzemediklerini söyleyenlere şu cevabı verdiğini dile getirdi, “Türkler Orta Asya’dan çıktıklarında ne zaman birbirimize ulaşacağız diyerek gözlerini açmışlar ve bizi aramışlar. Biz Kırgızlar da Türkler Batı’ya doğru gittiler acaba ne zaman gelecek kardeşlerimiz diye ufka doğru gözlerimizi kısarak bakmışız. Bu nedenle göz yapılarımız farklı olmuş. Bizim, dilimiz, dinimiz, kültürümüz, tarihimiz, Allah’ımız, alışveriş yapsak pazarımız, öleceksek mezarımız bir” mesajını verdi.

Dünyanın en uzun destanı kabul edilen Manas Destanı’ndan bir bölümle başlayan programda Akniyet Dans Grubu, geleneksel Kırgız kıyafetleriyle görsel bir şölen yaşattılar. Kırgız geleneksel çalgısı komuz eşliğinde Kırgızca şarkılar seslendiren sanatçılar, özellikle söz ve müziği Junusov ait “Kızıl Elma” şarkısı ile büyük alkış aldılar.

Programa; Karakol Şehri Belediye Başkanı Daniiar Arrpachiev, Kırgızistan Fahri Konsolosu Mustafa Kurt, meclis üyeleri, STK Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı. Protokolün hediyeleşmesinin ardından gece Türk ve Kırgız bayrakları eşliğinde çekilen toplu fotoğrafla son buldu.