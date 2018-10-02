Uluslararası Yarışmanın Türkiye etabı sonuçlandı

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması'nın Türkiye etabı sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre Yücel Öztürk ‘Altıncı Parmak' adlı hikâyesiyle birinci oldu.

Büyük dil bilgini, Türkçe'nin ilk ansiklopedik sözlüğü Divan-ı Lügati-t Türk'ü hazırlayan Kaşgarlı Mahmut'un 1000. doğum yılında (2008) ilki düzenlenen yarışmanın bu yıl beşincisi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve TÜRKSOY'un işbirliğiyle Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya ilgi bu yıl oldukça büyük oldu.

Yarışmanın Türkiye etabına 138 yazar 159 eserle katıldı. Osman Çeviksoy, Hüseyin Özbay, Mustafa Kurt, Ataman Kalebozan, Sema Tanrıverdioğlu Ersöz'den oluşan seçici kurul, haftalar süren değerlendirmeler sonucunda Türkiye ulusal ödüllerini almaya hak kazanan eser ve yazarları belirledi.

Buna göre; birinciliği ‘Altıncı Parmak' adlı hikâyesiyle yazar Yücel Öztürk; ikinciliği Kaşgari adlı hikâyenin yazarı Serkan Erden, üçüncülüğü ‘Son Ütücü' adlı hikâyenin yazarı Serpil Tuncer kazandı.

Türk dünyasının tek ortak edebi yarışması olan Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması eş zamanlı olarak Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaş, Gaguzyeri, Hakasya, Karaçay Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kumuk, Özbekistan, İran- G. Azerbaycan ve Türkmen Sahra, Irak-Türkemeneli ve Türkiye başta olmak üzere 16 ayrı ülke ve bölgede yapılıyor. Ülke ve bölgelerde birincilik kazanan eserler uluslararası seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmanın uluslararası boyutu da gerçekleştirilecek. Uluslararası derecelendirmede ilk üçe ek olarak bir de mansiyon verilecek.

Önceki yarışmalarda uluslararası birincilikleri sırasıyla Türkiye'den Asuman Güzelce, Azerbaycan'dan Ejder Ol, Kazakistan'dan Nurgali Orazov, İran-Güney Azerbaycan'dan Gafur İmamızade Hiyavi kazanmışlardı.