Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı yapıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, Türkiye’ye 150 milyar doların üzerinde yatırım kazandırdıklarını kaydetti. "Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk" diyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasın şu şekilde sürdürdü:

"Darbe bildirisini gördüğümüzde, saat 00.22’de, hemen çıktık dedik ki; ‘milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür’. Sonrasında 81 il ve 160 ilçede tüm camiamızı darbeye karşı harekete geçirdik. Ertesi gün özel sektör meslek örgütlerinin hepsini bir araya getirdik ve darbeye karşı ortak tavrımızı gösterdik. Odalarımız ve borsalarımız, şehirlerdeki demokrasi nöbetlerini aktif bir şekilde desteklediler. Sizin himayenizde başlatılan, 15 Temmuz şehitleri dayanışma kampanyasına, en fazla katkıyı da, yine odalarımız ve borsalarımız sağladı. Yurt dışında ülkemiz aleyhine oluşturulmak istenen algılara karşı da sessiz kalmadık. Bu kanun dışı, ahlak dışı, insanlık dışı darbe girişimini ve Türk halkının, demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını, 6 kıtada, 98 ülkedeki muhataplarımıza ve 25 küresel iş örgütüne anlattık. Yine o günlerde, yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmeli ve yükseltmeliyiz dedik. Siz burada da liderliğinizi gösterdiniz."

Yılın ilk çeyreğinde dünyadaki en iyi büyüme performanslarından birine ulaşıldığını anlatan Hisarcıklıoğulu, "Yine sizin başkanlığınızda şubat ayında ‘TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nı yaptık. Siz orada, istihdama yönelik tarihi desteklerin çıkmasını sağladınız. Biz de sizden aldığımız destekle, Türkiye genelinde ‘istihdam seferberliği’ni başlattık" ifadelerine yer verdi.

"Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmiyoruz"

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmiyoruz. Türkiye’nin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hain emelleri olanlar başaramadılar. Başaramayacaklar da. Biz yolumuzda yürümeye, büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların her zaman kazanacağını biliyoruz. Türkiye’nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim."