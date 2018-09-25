Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı Zagreb'te düzenleniyor

Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı, bu yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenleniyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 8'incisi düzenlenecek olan konferans, 26-28 Eylül 2018'de tarihlerinde Zagreb Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Konferansta tarih, sanat, ekonomi ve hukuk alanlarında bölgenin ortak tarih ve kültürüne yönelik değerlendirmeler yapılacak. Balkan ülkeleri arasındaki göç, ticaret, kültürel etkileşim ve bölgedeki Osmanlı mirası da etkinlikte ele alınacak konular arasında bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman 70 bilim insanının bildiri sunacağı etkinlikte 2 gün boyunca eş zamanlı 15 oturum düzenlenecek. Etkinlikte ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan” adlı sergi de ziyarete açılacak.