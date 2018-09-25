İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı Zagreb'te düzenleniyor

Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı, bu yıl Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenleniyor.

Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı, bu yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenleniyor.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 8'incisi düzenlenecek olan konferans, 26-28 Eylül 2018'de tarihlerinde Zagreb Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.


Konferansta tarih, sanat, ekonomi ve hukuk alanlarında bölgenin ortak tarih ve kültürüne yönelik değerlendirmeler yapılacak. Balkan ülkeleri arasındaki göç, ticaret, kültürel etkileşim ve bölgedeki Osmanlı mirası da etkinlikte ele alınacak konular arasında bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman 70 bilim insanının bildiri sunacağı etkinlikte 2 gün boyunca eş zamanlı 15 oturum düzenlenecek. Etkinlikte ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan” adlı sergi de ziyarete açılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.