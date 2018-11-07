Ümitköy'de ailelerle iç içe, sıcak bir okul

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nın, Ankara Ümitköy'deki ilkokulu 6. yılına girdi. Evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerilerine sahip bireyler yetiştiren ilkokulun en önemli özelliği aile işbirliğine ilk sıralarda yer vermesi.

Nesibe Aydın Ümitköy İlkokulu Müdürü Şeniz Ersoy Çelik, bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerini, evrensel değerlere sahip ve öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan bağımsız bireyler olmaları için desteklediklerini ifade etti. Bunun için de ailelerin okulun tüm çalışmalarında aktif bir katılım içinde ve destekleyici pozisyonda bulunduğunu belirten Çelik, okul ile ev arasındaki bağı çok güçlü tuttuklarının altını çizdi.

Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Rehberlik birimi ve ölçme - değerlendirme uzmanları ile öğrencilerinin akademik, sportif ve sanatsal çalışmalarını sürekli olarak takip eden Nesibe Aydın Ümitköy İlkokulu, öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken geleceğin bilim insanlarını, sporcularını ve siyasetçilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Okul - aile işbirliğinin üst düzeyde olduğu eğitim modeli ile veli okul iletişiminin hızlı, sağlıklı ve samimi bir ortamda yürütüldüğü okulda, benimsenen bu model sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen arasındaki bağ kuvvetlenerek eğitim sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Okul içindeki uyum ve kültürü, öğrenci ve öğretmenlerin ortak karar almasına, fikirlere değer verilmesine ve doğruluk ilkelerine dayandıran Nesibe Aydın Ümitköy İlkokulu, bu sayede okul içindeki bireylerin, birbirine güven ve saygı duymasını sağlıyor. Kurum içerisindeki her uygulama ve çalışmanın “biz bilinci” ile olmasına azami düzeyde özen göstermesi, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını, öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimini destekliyor."

Nesibe Aydın Ümitköy İlkokulu, öğrencisi-velisi ve çalışanlarını büyük bir aile olarak gördüğünü vurgulayan Ersoy, "Güven, samimiyet ve sevgi temelleri üzerine kurulan bu aile yeni öğrenci ve velileriyle akademik başarının yanı sıra spor ve sanatta da büyük başarılara imza atmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.