Ünal Karaman: “Mete hocanın hata yaptığını düşünüyorum”

Dolayısıyla yorum hatası yaptı. Bu hata bizlerin oyuncuların göstermiş olduğu emeğin, alın terinin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti” dedi.

Spor Toto Süper Lig’e bu sezon yükselen Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu, maçın hakemi Mete Kalkavan’ın yanlış karar verdiğini ifade etti. Karaman, “Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadelenin karşılığı alınacak bir 3 puandı. O pozisyon içerisinde tıpkı Abdulkadir’e gösterilen sarı kart gibi Mete hocanın hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul var ama faulü bizim almamız gerekir ve rakibe sarı kart gösterilmesi gerekir. Dirseğe vuran, oyuncumuzu kambura yatmak zorunda bırakan rakip oyuncudur. Dolayısıyla yorum hatası yaptı. Bu hata bizlerin oyuncuların göstermiş olduğu emeğin, alın terinin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti. Bu konuda üzgünüm” dedi.

“VAR” sistemine yanlış gösterilen kartlarında dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Karaman, şunları aktardı:

“Ankaragücü, başarı göstererek bir üst lige çıktı. Yeni oyuncularla takımı güçlendirdi. Onlarda iyi takım olma yolundalar. Onlarda mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. VAR, ofsayt ve kartlarda, iptal edilen gollerde değil bu tür faullerde de müdahil olması gündeme gelebilir. Ben pozisyonu defalarca izledim. Pozisyon canımızı acıttı. Saha zeminin, futbol oynamanın zorluğunu biliyoruz. Buna rağmen sahada futbol oynamaya çalışan bir takımım vardı. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum.”