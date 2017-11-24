Üniversite öğrencilerden NATO eylemi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yanlısı bir grup öğrenci, “NATO’ya Hayır” eylemi gerçekleştirdi. Atılan sloganlarla Türk gençliğinin ortak mesajının NATO’dan derhal çıkmak ve Türkiye’de bulunan NATO üslerinin kapatılması olduğu belirtildi. Grup adına açıklama yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, “NATO’nun Norveç’te düzenlediği ‘Trident Javelin’ tatbikatında Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşman olarak belirlenmiş ve tatbikatın hedefine konulmuştur. Aynı tatbikatın simülasyonunda Mustafa Kemal Atatürk’e ‘düşman liderler biyografisinde’ yer verilmiştir. Kimilerinin skandal, kimilerinin ise münferit bir olay olarak tanımladığı bu alçaklığın adını Türk gençliği olarak net bir biçimde ifade ediyoruz. Bu olay Türkiye’ye karşı alenen işlenen düşmanlık faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler iki NATO bayrağını da ateşe vererek yaktı. Eylem olaysız şekilde son buldu.