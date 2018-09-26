Üniversiteden Başkan Güney'e ziyaret

Dr. Seyhan Akıska, Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Göktaş, Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Seher Erol Çelik, Öğretim Görevlisi Şeyda Cuma, Yüksekokul Sekreteri Ferhat Çoban önderliğinde Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu yetkilileri ve öğrencilerine ziyaretleri ve ilçeyi tercihlerinden dolayı teşekkür etti. Güney, öğrencilerle tek tek tanışarak, herhangi bir sorunları olduğunda kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Yüksekokul öğrencilerine ilçeyi tanıtan broşürler hediye edilirken, ziyarette ayrıca hatıra fotoğrafı çekildi.