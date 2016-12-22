Üniversiteli öğrenciler, 15 Temmuz ruhunu afişlere yansıttı

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, "15 Temmuz bu milletin yeniden dirilişi ve Türk-İslam dünyası adına o büyük misyonu bir kez daha üstlenebileceğini gösterdiği, şehit kanlarımızla kazandığımız o büyük sınavın diğer bir adıdır" dedi.

Gazi Üniversitesinde Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Birsen Çeken koordinatörlüğünde düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi konulu afiş yarışmasının sergisi düzenlendi.

Yapılan yarışma sonucu 5 adet ödüle layık eser ve 43 adet sergilenmeye değer görülen eserler üniversitede sergilendi. Serginin açılışında Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Feriha Akpınarlı konuşma yaptı.

"Gazi bir kez daha gazi olmuştur"

Açılış konuşmasına İstiklal Marşı’nın ilk üç kıtasını okuyarak başlayan Rektör Uslan, “Merhum Akif ‘bu millete Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek yazmıştı bu marşı. Bu şiire ister bütün olarak bakın ister kıtalarını ayrı ayrı olarak değerlendirin, İstiklal harbi neyse 15 Temmuz odur, 15 Temmuz istiklal ve istikbal mücadelesidir, bu mücadeleden bu millet kararlı ve asil duruşuyla muzaffer olarak çıkmıştır, kutlu olsun. Bir fark var tabi ki, hani Çanakkale şehitlerinde merhum Akif’in dediği gibi ‘kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilemem ne bela, hani tauna da züldür bu rezil istila’ dediği yedi düvele karşı verdiğimiz bir savaştı ama 15 Temmuz Türklüğünü, ceketlerinin astarlarının içinde bulunan nüfus cüzdanlarının üzerinde yazılı bir metnin ötesine geçememiş, bu topraklar yetişmiş, canımızdan, kanımızdan birer parça sandığımız ihanet şebekelerinin ve hainlerin

bu ülkeye yapmak istedikleri müstemleke güçlerin yapmak istediğinden farklı değildir ancak bu sefer hainler bizim şehrimizden, bizim mahallemizden ve apartmanımızdan çıktı, aradaki en büyük fark bu. Tabi ki diğer taraftan 15 Temmuz bu milletin yeniden dirilişi ve Türk-İslam dünyası adına o büyük misyonu bir kez daha üstlenebileceğini gösterdiği, şehit kanlarımızla kazandığımız o büyük sınavın diğer bir adıdır. Gazi Üniversitesi de adına ve üstlendiği o kutsal misyonuna yakışır bir şekilde bu sınavdan alnının akıyla çıkmıştır. Şehit ve gazileri bunun en büyük ispatıdır, Gazi bir kez daha gazi olmuştur.

“Halk caddelerde sivil olduklarına bakılmaksızın tarandı”

Konuşmasına Kayseri’deki saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimize Allahtan rahmet dileyerek başlayan Dekan Akpınarlı ise, "Milletimiz 15 Temmuz akşamı kurtuluş savaşından bu güne yüzyıl boyunca yaşamadığı bir ihanete şahitlik etti. Devletimize tarihte birçok darbe girişimi oldu ancak bu her yönüyle bir ilkti. Kendine asker süsü veren gruplar İstanbul’da köprüler kapattı, milletvekililerimizin içinde olduğu TBMM’ye bombalar attı. Halk caddelerde sivil olduklarına bakılmaksızın tarandı. Hainlerin hazırladığı kalkışma metni her bir evdeki televizyon ekranından milli iradenin zedelenmek istendiğini ortaya koydu. Ancak Türkiye cumhuriyetinin güzide evlatları, anneleri, babaları, dedeleri ve torunları; siyasi, dini ve etnik kökenini dikkate almadan topyekün sokaklara yürüdü. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar meydanlara, köprülere ve askeri kışlalara akın etti. Önemli olan atalarımızın bize bıraktığı bu toprakları, milletimizin varoluşundan itibaren kurmuş olduğu devlet kültürünün bir sonucu olan demokrasimizi korumaktır. Fakültemiz Grafik tasarım bölümümüz 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti milli iradesine yapılan saldırı ve darbe teşebbüsünün öğrenci gözüyle algılanması, şehit ve gazilerimizin destansı mücadelelerinin vurgulanması, milli iradenin pekiştirilmesi, demokrasinin öneminin kavratılması ve milli duruşun vurgulanması amacıyla afiş yarışması düzenlemiştir. Yarışmaya farklı üniversitelerden 58 afiş gönderilmiştir. Jüri üyelerin tarafından yapılan titiz değerlendirme sonucunda 5 adet ödüle layık eser ile 43 adet sergilenmeye değer eser seçilmiştir. Son günlerde yaşadığımız olumsuzlukların büyük ölçüde eğitimle, milli ve ahlaki değerlerimize bağlı bir toplum bilinciyle yok olacağına inancım sonsuzdur. Bir daha bu acıların yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim için kara bir gündü “

Birincilik ödülünü almasıyla ilgili duygularını dile getiren Özgür Koçyiğit de, “15 Temmuz hepimizi çok derinden etkileyen bir süreç, ben de kendimde bunu sorumluluk olarak hissettim ve farkındalık yaratmak istedim. Afişimde de bunu insanlara geçirmeye çalıştım. Afişi yaparken kazandığımız zaferi ön plana çıkartmak istedim ve bir yandan da hainleri gömdüğümüzü göstermeye çalıştım. Çok mutluyum, hocalarımın ve arkadaşlarımın önünde böyle bir ödül almak da çok değerli, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir daha böyle bir durumun yaşanmasını hiç birimiz istemiyoruz, bizim için kara bir gündü Türk milleti olarak tankların önünde siper ettik gövdemizi ve gereken cevabı orada verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın verdiği konserle başlayan programda, 15 Temmuz Gecesine ait video gösterimi izlenildi, afişlerin sahiplerine ödülleri verildi ve ardından sergi gezildi.